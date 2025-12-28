経済指標カレンダー
オーストラリア純輸出寄与額 (Australia Net Exports Contribution)
|低
|-0.1%
|0.2%
|
0.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリア純輸出寄与は、国の貿易フローの一般的な方向性を特徴づけます。純輸出寄与とは、輸出総額と輸入総額の差です。この指標がプラスであれば国は財とサービスの輸出国で、マイナスであれば輸入の方が多いです。
オーストラリアは鉄鉱石、金、石炭を積極的に輸出しており、世界最大の小麦とウールの輸出国の一つです。したがって、輸出は国内総生産(GDP)の最も重要な要素の1つです。純輸出額のGDPへの寄与率の変化は、国内の貿易活動の激しさを示しています。
しかし、この指標は、オーストラリアのドル相場に直接影響を及ぼすことはほとんどありません。経済学者は、それを国の経済発展の包括的な分析の一環として使用しています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア純輸出寄与額 (Australia Net Exports Contribution)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用