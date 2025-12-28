オーストラリア純輸出寄与は、国の貿易フローの一般的な方向性を特徴づけます。純輸出寄与とは、輸出総額と輸入総額の差です。この指標がプラスであれば国は財とサービスの輸出国で、マイナスであれば輸入の方が多いです。

オーストラリアは鉄鉱石、金、石炭を積極的に輸出しており、世界最大の小麦とウールの輸出国の一つです。したがって、輸出は国内総生産(GDP)の最も重要な要素の1つです。純輸出額のGDPへの寄与率の変化は、国内の貿易活動の激しさを示しています。

しかし、この指標は、オーストラリアのドル相場に直接影響を及ぼすことはほとんどありません。経済学者は、それを国の経済発展の包括的な分析の一環として使用しています。

