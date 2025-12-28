経済指標カレンダー
オーストラリア総固定資本形成額前期比 (Australia Gross Fixed Capital Formation q/q)
国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
セクター
GDP
|低
|3.0%
|0.2%
|
-0.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリアの総固定資本形成前期比は、報告された四半期における生産者の買収から固定資産の処分を差し引いたものの前報告期と比べたパーセンテージ変化を示しています。予想を上回る指標値は、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア総固定資本形成額前期比 (Australia Gross Fixed Capital Formation q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
3.0%
0.2%
-0.7%
2 Q 2025
-0.8%
0.0%
-0.1%
1 Q 2025
0.1%
0.0%
0.7%
4 Q 2024
0.7%
0.2%
1.8%
3 Q 2024
1.5%
-0.2%
0.2%
2 Q 2024
-0.1%
-0.3%
-0.6%
1 Q 2024
-0.9%
0.0%
-0.2%
4 Q 2023
-0.2%
0.5%
1.6%
3 Q 2023
1.1%
0.2%
2.7%
2 Q 2023
2.4%
-2.2%
2.4%
1 Q 2023
1.8%
-5.6%
-1.0%
4 Q 2022
-1.4%
-4.8%
0.1%
3 Q 2022
-0.2%
-1.7%
0.5%
2 Q 2022
0.2%
-3.0%
0.7%
1 Q 2022
0.7%
-4.6%
-0.9%
4 Q 2021
-1.5%
-3.5%
0.1%
3 Q 2021
0.2%
1.5%
3.2%
2 Q 2021
3.2%
5.9%
5.5%
1 Q 2021
4.7%
0.8%
3.4%
4 Q 2020
3.6%
-0.3%
0.5%
3 Q 2020
-0.1%
-3.9%
-4.9%
2 Q 2020
-4.9%
0.2%
-0.5%
1 Q 2020
-0.8%
-0.4%
-1.2%
4 Q 2019
-1.0%
1.8%
0.6%
3 Q 2019
-0.2%
-1.3%
-1.5%
2 Q 2019
-1.7%
-0.9%
-1.0%
1 Q 2019
-0.7%
-1.0%
4 Q 2018
-1.0%
0.6%
3 Q 2018
0.1%
0.1%
2 Q 2018
0.0%
1.4%
1 Q 2018
0.5%
-0.9%
4 Q 2017
-1.2%
2.4%
3 Q 2017
1.8%
0.4%
2 Q 2017
1.5%
0.4%
1 Q 2017
-0.6%
2.5%
4 Q 2016
2.6%
-2.7%
3 Q 2016
-2.7%
0.7%
2 Q 2016
0.0%
-0.8%
1 Q 2016
-1.7%
-0.2%
4 Q 2015
-0.6%
-3.3%
3 Q 2015
-4.0%
-0.2%
2 Q 2015
0.4%
-0.7%
1 Q 2015
-1.2%
0.3%
4 Q 2014
0.3%
-3.3%
3 Q 2014
-2.7%
0.7%
2 Q 2014
0.3%
0.2%
1 Q 2014
0.0%
