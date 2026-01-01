オーストラリア賃金指数前年比は四半期の公的部門と民間企業の平均賃金水準の前年の同四半期と比較した変化を示します。

WPIは、実施された作業の質や量の変化に左右されずに経時変化を測定します。計算方法論は、労働市場における構造変化の影響からの保護を提供します。

この指数は、約3,000社のオーストラリア企業の調査結果に基づいて計算されています。選択した雇用主から約18,000件の仕事が選択されます。調査のデータは、民間部門および公共部門の雇用者を持つ組織を対象としますが、農業、林業または漁業に従事する企業、個人世帯での雇用、外国大使館は除かれます。WPIは、防衛隊の雇用、法人でない企業の経営者および他の人を除いて、雇用主の対象人口に関するデータを反映しています。この指数は、フルタイム、パートタイム、永続的、カジュアルな雇用を対象としています。

賃金指数は従業員に対する支払いを考慮し、残業手当、賞与、手当てを含みません。否定的な動機(罰則)の要素も計算から除外されます。指数は特定の参照期間(現在は2008/2009年)に相対して計算されます。

賃金指数は消費者支出の先行指標です。また、それは賃金のインフレ圧力の重要な指標の1つです。したがって、WPIは、金融政策の有効性を評価する際に優先データ源の1つとしてオーストラリア準備銀行によって使用されています。

指標の伸びは豪ドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値: