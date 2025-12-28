経済指標カレンダー
オーストラリア準備銀行(RBA) 民間部門クレジット前月比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)
|低
|0.6%
|0.6%
|
0.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.6%
|
0.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
オーストラリア準備銀行民間部門クレジット(Private Sector Credit)前月比はその月の個人及び企業に対すて承認されたクレジットの額の変化を前月比として測定します。
家計や民間企業に発行されたクレジットは、銀行部門の発展、消費者の幸福、そしてオーストラリアの小売販売のレベルを特徴づけるものです。この指標は予測的ではありません。人々は通常、金利が低下した場合や労働市場が成長した場合(今後の所得に自信がある)、より多額のローンを引き出します。この数字は、別個の指標として解釈されることはまれであり、通常、消費者支出、賃金、銀行部門の開発などの他の指標と併せて分析されます。
一般に、オーストラリア民間部門クレジットの伸びは、経済活動の増加を示すので、豪ドルにとって有利と見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア準備銀行(RBA) 民間部門クレジット前月比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用