オーストラリア準備銀行民間部門クレジット(Private Sector Credit)前月比はその月の個人及び企業に対すて承認されたクレジットの額の変化を前月比として測定します。

家計や民間企業に発行されたクレジットは、銀行部門の発展、消費者の幸福、そしてオーストラリアの小売販売のレベルを特徴づけるものです。この指標は予測的ではありません。人々は通常、金利が低下した場合や労働市場が成長した場合(今後の所得に自信がある)、より多額のローンを引き出します。この数字は、別個の指標として解釈されることはまれであり、通常、消費者支出、賃金、銀行部門の開発などの他の指標と併せて分析されます。

一般に、オーストラリア民間部門クレジットの伸びは、経済活動の増加を示すので、豪ドルにとって有利と見なされます。

