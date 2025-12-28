カレンダーセクション

オーストラリア準備銀行(RBA) 民間部門クレジット前月比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア準備銀行 (Reserve Bank of Australia)
セクター
金銭
0.6% 0.6%
0.7%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.6%
0.6%
次の発表 実際 予測
オーストラリア準備銀行民間部門クレジット(Private Sector Credit)前月比はその月の個人及び企業に対すて承認されたクレジットの額の変化を前月比として測定します。

家計や民間企業に発行されたクレジットは、銀行部門の発展、消費者の幸福、そしてオーストラリアの小売販売のレベルを特徴づけるものです。この指標は予測的ではありません。人々は通常、金利が低下した場合や労働市場が成長した場合(今後の所得に自信がある)、より多額のローンを引き出します。この数字は、別個の指標として解釈されることはまれであり、通常、消費者支出、賃金、銀行部門の開発などの他の指標と併せて分析されます。

一般に、オーストラリア民間部門クレジットの伸びは、経済活動の増加を示すので、豪ドルにとって有利と見なされます。

"オーストラリア準備銀行(RBA) 民間部門クレジット前月比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.6%
0.6%
0.7%
10月 2025
0.7%
0.6%
0.6%
9月 2025
0.6%
0.6%
0.6%
8月 2025
0.6%
0.6%
0.7%
7月 2025
0.7%
0.6%
0.6%
6月 2025
0.6%
0.6%
0.6%
5月 2025
0.5%
0.6%
0.7%
4月 2025
0.7%
0.5%
0.5%
3月 2025
0.5%
0.5%
0.5%
2月 2025
0.5%
0.5%
0.5%
1月 2025
0.5%
0.5%
0.6%
12月 2024
0.6%
0.5%
0.6%
11月 2024
0.5%
0.5%
0.6%
10月 2024
0.6%
0.5%
0.5%
9月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
8月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.4%
0.6%
6月 2024
0.6%
0.4%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.4%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.4%
0.4%
3月 2024
0.3%
0.5%
0.5%
2月 2024
0.5%
0.5%
1月 2024
0.4%
0.3%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
11月 2023
0.4%
0.4%
0.3%
10月 2023
0.3%
0.4%
0.5%
9月 2023
0.5%
0.3%
0.4%
8月 2023
0.4%
0.2%
0.3%
7月 2023
0.3%
0.3%
0.3%
6月 2023
0.2%
0.5%
0.4%
5月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
4月 2023
0.6%
0.3%
0.2%
3月 2023
0.3%
0.3%
0.4%
2月 2023
0.3%
0.3%
0.4%
1月 2023
0.4%
0.4%
0.3%
12月 2022
0.3%
0.5%
0.5%
11月 2022
0.5%
0.6%
0.5%
10月 2022
0.6%
0.8%
0.7%
9月 2022
0.7%
0.8%
0.8%
8月 2022
0.8%
0.8%
0.8%
7月 2022
0.7%
0.9%
0.9%
6月 2022
0.9%
0.8%
0.9%
5月 2022
0.8%
0.6%
0.9%
4月 2022
0.8%
0.5%
0.6%
3月 2022
0.4%
0.6%
0.6%
2月 2022
0.6%
0.7%
0.6%
1月 2022
0.6%
0.9%
0.8%
12月 2021
0.8%
0.5%
1.0%
11月 2021
0.9%
0.5%
0.5%
10月 2021
0.5%
0.6%
0.6%
