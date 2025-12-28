カレンダーセクション

経済指標カレンダー

オーストラリア準備銀行(RBA) 金利決定 (Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア準備銀行 (Reserve Bank of Australia)
3.60%
3.60%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.60%
次の発表 実際 予測
オーストラリア準備銀行(RBA)金利決定は、豪ドル相場に影響を及ぼす最も重要な経済事象の1つです。決定はRBA理事会で採択されます。

国の通貨政策を決定する理事会会合は、毎年11回(1月を除く毎月)開催されます。理事会メンバーは、現在の経済的処分(内部的な議題および世界経済の状態ならびに財政および経済状況に影響を及ぼす主な事象)を調査して現在の金融政策について議論し、金融政策措置および金利に投票します。

理事会の金利決定は、会議後に発表されます。

SNBは、インフレを目標水準まで上昇させるために金利を引き下げる可能性があります。反対に、インフレ率が目標水準を上回った場合、RBAは豪ドルをより高価にするために(他の手段の複合体に加えて)金利を引き上げます。

したがって、オーストラリア準備銀行の各金利決定は、豪ドルの相場に直接影響します(特に金利が変更された場合)。金利引き上げの決定は、通常、AUD相場の成長につながります。

直近値:

実際のデータ

"オーストラリア準備銀行(RBA) 金利決定 (Reserve Bank of Australia (RBA) Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
3.85%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.35%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
4.10%
3.85%
3.85%
3.60%
3.60%
3.60%
3.60%
3.35%
3.35%
3.10%
3.10%
2.85%
2.85%
2.60%
2.60%
2.35%
2.35%
1.85%
1.85%
1.35%
1.35%
0.85%
0.85%
0.35%
0.35%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
