オーストラリア企業総営業利益前期比は、四半期比の民間企業の総利益の変化を前四半期比として測定します。計算には、商品、サービス、会社の資産の売却収入ならびに受領した配当金が含まれます。

総営業利益は、製品販売から受け取った金額と製造原価の差を表しています。生産コストには、利払い、資産の減価償却、為替差損、未実現純利益、消耗品および新規設備の費用などが含まれます。

この指標は、オーストラリア統計局が15,000社の民間企業を対象に調査して収集したデータに基づいて計算されています。調査対象には、オーストラリアとニュージーランドで採択された標準産業分類に基づいてすべての産業を代表する企業が含まれます。完全な報告書では、業界、従業員数、地域別に階層化されたデータが提供されます。この指標は季節調整されています。

従業員数が10名未満の企業は調査から除外されます。そのような企業のデータは、販売量データに基づいて統計的に計算されます。雇用者を持たないマイクロビジネスは除外されています。

民間企業の総営業利益は、国内のビジネスプロセスの強さを反映しています。この値の伸びは、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: