オーストラリア工場/機械/設備投資前期比は四半期の前四半期と比較した民間設備投資の変化を測定します。

指標の計算には、工場、機械、車両、電気装置、事務機器、家具、備品などの建造物、容器、特殊工具等の不可欠な部分を構成しない器具に対する支出が含まれます。

この指標は、オーストラリア経済の最も重要な分野(製造業、鉱業業、その他の業種)の設備投資に関する個別のデータを提供します。計算には、農業、林業と漁業、行政と安全、教育、ヘルスケア、年金保険基金部門は含まれていません。この指標は私営企業の設備投資のみを対象としているため、公共部門の事業単位は計算に含まれていません。

新設備投資額は、オーストラリア統計局が国内の9,000社の民間企業の調査から収集したデータに基づいて計算されています。サンプルは新しい新興企業を含んで閉鎖された企業を除外するために四半期ごとに更新されます。従業員数が10名未満の企業は計算から除外されます。

指標の伸びは、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: