オーストラリア民間住宅承認前月比 (Australia Private House Approvals m/m)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
セクター
ビジネス
-2.1%
3.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
-2.1%
次の発表 実際 予測
オーストラリア民間住宅承認(Private House Approvals)は報告された月に許可された民間住宅の建設のための承認数の変更を前月と比較して示します。

計算には下記が含まれます。

  • 新しい建物の建設許可
  • 既存の建物の改築および増築許可
  • 修理および建設工事の許可

統計には、10,000ドル以上の居住用建物の建設許可が含まれています。

計算のためのデータは地方自治体および認証機関から収集されます。伝統的に建築はいくつかの時期により頻繁なので、数値は季節調整されています。季節調整により、より正確なデータの月間比較が可能になります。

この値は、現在の住宅の需要を反映しています。これは、国家建設業界活動の先行指標と考えられています。なぜなら、建設許可の増加はプロジェクトの増加につながるからです。また、指標は銀行部門に間接的に影響を与える可能性があります(住宅ローン)。

しかし、住宅市場の過剰供給が長期的に物価に悪影響を及ぼす可能性があるという指標の解釈も可能です。

直近値:

実際のデータ

"オーストラリア民間住宅承認前月比 (Australia Private House Approvals m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
-2.1%
3.2%
9月 2025
4.0%
-1.0%
8月 2025
-2.6%
1.3%
7月 2025
1.1%
-1.9%
6月 2025
-2.0%
-1.0%
5月 2025
0.5%
5.9%
4月 2025
3.1%
-1.9%
3月 2025
-4.5%
1.1%
2月 2025
1.0%
1.4%
1月 2025
1.1%
-2.8%
12月 2024
-3.0%
-1.7%
11月 2024
-1.7%
-4.0%
10月 2024
-5.2%
4.1%
9月 2024
2.2%
2.3%
8月 2024
0.5%
0.9%
7月 2024
0.6%
0.3%
6月 2024
-0.5%
1.9%
5月 2024
2.1%
-0.3%
4月 2024
-1.6%
4.0%
3月 2024
3.8%
12.4%
2月 2024
10.7%
-9.9%
1月 2024
-9.9%
-1.8%
12月 2023
-0.5%
-4.3%
11月 2023
-1.7%
2.9%
10月 2023
2.2%
-4.7%
9月 2023
-4.6%
7.2%
8月 2023
5.8%
0.4%
7月 2023
0.1%
-1.0%
6月 2023
-1.3%
0.8%
5月 2023
0.9%
-3.0%
4月 2023
-3.8%
-3.7%
3月 2023
-2.8%
11.3%
2月 2023
11.3%
-13.5%
1月 2023
-13.8%
-2.1%
12月 2022
-2.3%
-2.5%
11月 2022
-2.5%
-1.1%
10月 2022
-2.2%
-8.5%
9月 2022
-7.8%
4.8%
8月 2022
4.1%
0.8%
7月 2022
0.7%
1.6%
6月 2022
1.2%
-2.1%
5月 2022
-2.7%
-0.2%
4月 2022
0.5%
-3.9%
3月 2022
-3.0%
14.6%
2月 2022
16.5%
-16.3%
1月 2022
-17.5%
-0.3%
12月 2021
-1.8%
-1.6%
11月 2021
1.4%
3.5%
10月 2021
4.3%
-14.8%
9月 2021
-16.0%
3.7%
123
