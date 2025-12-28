カレンダーセクション

オーストラリア労働力率 (Australia Participation Rate)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
セクター
労働
66.7% 67.2%
66.9%
最後の発表 重要性 実際 予測
67.0%
66.7%
次の発表 実際 予測
オーストラリア労働力率は、全労働力における、雇用者であるかまたは積極的に就労を求めている労働力人口(15歳以上)の割合を反映しています。

この指標は、全国労働力全般の積極的な部分の指標と見なされています。たとえば、多くの個人は、景気後退の状況では落胆し、就職をやめようとします。従って、そのような個人は、経済的に活発な集団から除外されます。この論理は統計で裏付けられています。景気後退の間、経済的に活動的な人口の割合は著しく減少します。また、経済的に活動的な人口には、主婦、年金受給者、および特定の状況に関連して、あるいは特定の状況に関連して働かない他の人々のカテゴリーは含まれていません。

この指標は、失業率と一緒に分析されるのが通常です。なぜなら、失業者として分類された人々は、活発な労働市場参加者ではないからです。一方、失業者は収入を得て経済プロセスに参加する可能性があります。このカテゴリには、貯蓄を使う年金受給者、または後で労働市場に参入するための経験を積み重ねる学生が含まれるでしょう。

経済的に活動的な人口の割合は、全体的な経済的な健康だけでなく構造的な社会的変化によって減少する可能性があります。例えば、出生率の上昇は働く女性の数の減少につながります。

参加率と失業率を並行して解釈することで、経済における一般的な雇用動向をより深く理解することができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"オーストラリア労働力率 (Australia Participation Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
66.7%
67.2%
66.9%
10月 2025
67.0%
67.2%
67.0%
9月 2025
67.0%
67.0%
66.9%
8月 2025
66.8%
67.2%
67.0%
7月 2025
67.0%
67.2%
67.0%
6月 2025
67.1%
67.1%
67.0%
5月 2025
67.0%
67.0%
67.1%
4月 2025
67.1%
66.7%
66.8%
3月 2025
66.8%
67.0%
66.7%
2月 2025
66.8%
67.3%
67.2%
1月 2025
67.3%
67.1%
67.2%
12月 2024
67.1%
67.0%
67.0%
11月 2024
67.0%
67.2%
67.1%
10月 2024
67.1%
67.3%
67.2%
9月 2024
67.2%
67.2%
67.1%
8月 2024
67.1%
67.2%
67.1%
7月 2024
67.1%
66.9%
66.9%
6月 2024
66.9%
66.7%
66.8%
5月 2024
66.8%
66.8%
66.8%
4月 2024
66.7%
67.0%
66.6%
3月 2024
66.6%
67.0%
66.7%
2月 2024
66.7%
67.0%
66.6%
1月 2024
66.8%
66.9%
66.8%
12月 2023
66.8%
67.2%
67.3%
11月 2023
67.2%
66.9%
67.0%
10月 2023
67.0%
66.9%
66.8%
9月 2023
66.7%
66.9%
67.0%
8月 2023
67.0%
66.8%
66.9%
7月 2023
66.7%
66.9%
66.8%
6月 2023
66.8%
66.8%
66.9%
5月 2023
66.9%
66.7%
66.7%
4月 2023
66.7%
66.7%
66.8%
3月 2023
66.7%
66.6%
66.7%
2月 2023
66.6%
66.6%
66.5%
1月 2023
66.5%
66.7%
66.6%
12月 2022
66.6%
66.7%
66.8%
11月 2022
66.8%
66.6%
66.6%
10月 2022
66.5%
66.6%
66.5%
9月 2022
66.6%
66.5%
66.6%
8月 2022
66.6%
66.6%
66.4%
7月 2022
66.4%
66.8%
66.8%
6月 2022
66.8%
66.5%
66.7%
5月 2022
66.7%
66.4%
66.4%
4月 2022
66.3%
66.4%
66.4%
3月 2022
66.4%
66.3%
66.4%
2月 2022
66.4%
66.2%
66.2%
1月 2022
66.2%
66.1%
66.1%
12月 2021
66.1%
65.4%
66.1%
11月 2021
66.1%
64.6%
64.6%
10月 2021
64.7%
64.8%
64.5%
