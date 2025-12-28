経済指標カレンダー
オーストラリア産業グループオーストラリア製造業指数 (Ai Group Australia Manufacturing Index)
国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
セクター
ビジネス
|低
|N/D
|
-22.0
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
直近値:
実際のデータ
"オーストラリア産業グループオーストラリア製造業指数 (Ai Group Australia Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
-22.0
10月 2025
-22.0
-13.2
9月 2025
-13.2
-20.9
8月 2025
-20.9
-23.9
7月 2025
-23.9
-29.3
6月 2025
-29.3
-23.5
5月 2025
-23.5
-26.5
4月 2025
-26.5
-29.7
3月 2025
-29.7
-8.2
2月 2025
-8.2
-22.7
1月 2025
-22.7
-17.9
11月 2024
-17.9
-19.7
10月 2024
-19.7
-33.6
9月 2024
-33.6
-30.8
8月 2024
-30.8
-19.5
7月 2024
-19.5
-26.5
6月 2024
-26.5
-31.1
5月 2024
-31.1
-13.9
4月 2024
-13.9
-7.0
3月 2024
-7.0
-12.6
2月 2024
-12.6
-23.8
1月 2024
-23.8
-25.3
11月 2023
-25.3
-20.9
10月 2023
-20.9
-12.8
9月 2023
-12.8
-19.8
8月 2023
-19.8
-25.6
7月 2023
-25.6
-19.8
6月 2023
-19.8
-5.1
5月 2023
-5.1
-20.2
4月 2023
-20.2
5.6
