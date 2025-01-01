DocumentaciónSecciones
Obtiene el identificador de tipo del array.

virtual int  Type() const

Valor devuelto

Identificador de tipo del array (el de CArrayObj es 7778).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::Type()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- obtiene el tipo del array
   int type=array.Type();
   //--- borra el array
   delete array;
  }