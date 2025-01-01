//--- ejemplo de CArrayObj::Type()

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- obtiene el tipo del array

int type=array.Type();

//--- borra el array

delete array;

}