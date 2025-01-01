CiMACD
La clase CiMACD está diseñada para utilizar el indicador técnico Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil.
Descripción
La clase CiMACD proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil.
Declaración
class CiMACD: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Jerarquía de herencia
CiMACD
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación de la EMA rápida
Devuelve el periodo de promediación de la EMA lenta
Devuelve el periodo de promediación de la línea de señal
Devuelve el tipo de precio a aplicar
Métodos de creación
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
Devuelve el elemento del búfer de la línea principal
Devuelve el elemento del búfer de la línea de señal
Entrada/salida
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription