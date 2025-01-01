DocumentaciónSecciones
CiMACD

La clase CiMACD está diseñada para utilizar el indicador técnico Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil.

Descripción

La clase CiMACD proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil.

Declaración

   class CiMACD: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiMACD

Métodos de la clase

Atributos

 

FastEmaPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la EMA rápida

SlowEmaPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la EMA lenta

SignalPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la línea de señal

Applied

Devuelve el tipo de precio a aplicar

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Main

Devuelve el elemento del búfer de la línea principal

Signal

Devuelve el elemento del búfer de la línea de señal

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription