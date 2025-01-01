DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjUpdate 

Update

Actualiza el elemento de la posición especificada del array.

bool  Update(
   int       pos,         // Posición
   CObject*  element      // Valor
   )

Parámetros

pos

[in] Posición en el array del elemento a cambiar

element

[in] Valor nuevo del elemento

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede cambiar.

Nota

El elemento no cambia si se le pasa como parámetro un puntero no válido, por ejemplo NULL. Si se habilita la gestión de memoria, se libera el marcador de posición de memoria.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::Update(int,CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- actualiza el elemento
   if(!array.Update(0,new CObject))
     {
      printf("Error de actualización");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }