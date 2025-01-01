- FreeMode
Update
Actualiza el elemento de la posición especificada del array.
|
bool Update(
Parámetros
pos
[in] Posición en el array del elemento a cambiar
element
[in] Valor nuevo del elemento
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede cambiar.
Nota
El elemento no cambia si se le pasa como parámetro un puntero no válido, por ejemplo NULL. Si se habilita la gestión de memoria, se libera el marcador de posición de memoria.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayObj::Update(int,CObject*)