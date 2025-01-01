- FreeMode
Resize
Establece un tamaño nuevo, más pequeño, del array.
|
bool Resize(
Parámetros
size
[in] Tamaño nuevo del array.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si se intenta establecer un tamaño menor a cero.
Nota
Cambiar el tamaño del array permite utilizar la memoria de manera óptima. Se pierden los elementos situados a la derecha. La memoria de los elementos perdidos se puede liberar o no, dependiendo del modo de gestión de memoria.
Para reducir la fragmentación de la memoria, el cambio de tamaño del array se lleva a cabo en un paso previo por medio del método Step (int), o 16 (predeterminado).
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayObj::Resize(int)