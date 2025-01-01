CiRSI
La clase CiRSI está diseñada para utilizar el indicador técnico Índice de Fuerza Relativa.
Descripción
La clase CiRSI proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Índice de Fuerza Relativa.
Declaración
|
class CiRSI: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiRSI
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo de promediación
|
Devuelve el tipo de precio a aplicar
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento de búfer
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription