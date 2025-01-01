PeriodDescription

Obtiene la representación string de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES especificada.

string PeriodDescription(

const int val=0

)

Parámetros

val=0

[in] Valor a convertir.

Valor devuelto

La representación string de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES.

Nota

Si no se especifica ningún valor, o éste es igual a cero, devuelve el periodo de tiempo de la serie temporal o el indicador.