Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCSeriesPeriodDescription NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription PeriodDescription Obtiene la representación string de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES especificada. string PeriodDescription( const int val=0 // valor ) Parámetros val=0 [in] Valor a convertir. Valor devuelto La representación string de la enumeración ENUM_TIMEFRAMES. Nota Si no se especifica ningún valor, o éste es igual a cero, devuelve el periodo de tiempo de la serie temporal o el indicador. Refresh CPriceSeries