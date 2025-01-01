- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Crea un nuevo elemento en el array en la posición especificada.
|
bool CreateElement(
Parámetros
index
[in] Posición donde se desea crear un elemento nuevo.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede crear.
Nota
El método CreateElement (int) de la clase CArrayObj siempre devuelve false y no lleva a cabo ninguna acción. Si es necesario, implementar el método CreateElement (int) en una clase hija.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayObj::CreateElement(int)