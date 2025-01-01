DocumentaciónSecciones
CreateElement

Crea un nuevo elemento en el array en la posición especificada.

bool  CreateElement(
   int  index      // Posición
   )

Parámetros

index

[in] Posición donde se desea crear un elemento nuevo.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede crear.

Nota

El método CreateElement (int) de la clase CArrayObj siempre devuelve false y no lleva a cabo ninguna acción. Si es necesario, implementar el método CreateElement (int) en una clase hija.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::CreateElement(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- llenar array
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("Error en la creación del elemento");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }
