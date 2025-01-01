//--- ejemplo de CArrayObj::CreateElement(int)

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int size=100;

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Error en la creación del objeto");

return;

}

//--- llenar array

array.Reserve(size);

for(int i=0;i<size;i++)

{

if(!array.CreateElement(i))

{

printf("Error en la creación del elemento");

delete array;

return;

}

}

//--- utiliza el array

//--- . . .

//--- borra el array

delete array;

}