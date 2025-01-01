- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
MaxValue
Devuelve el valor y el índice del elemento máximo del búfer en el intervalo especificado.
|
double MaxValue(
Parámetros
buffer_num
[in] Número de búfer donde buscar el valor.
start
[in] Índice de inicio.
count
[in] Número de elementos.
index
[out] Referencia a la variable de tipo int del índice del elemento máximo.
Valor devuelto
El valor del elemento máximo del búfer en el rango especificado.
Nota
El índice del elemento máximo del búfer se almacena en la variable index, pasada por referencia.