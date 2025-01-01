DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCIndicatorVolumeDescription 

VolumeDescription

El método devuelve el valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME en formato string.

string  VolumeDescription(
   const int  val      // valor
   ) const

Parámetros

val

[in]  Valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME.

Valor devuelto

El valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME en formato string.