Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCIndicatorVolumeDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart VolumeDescription El método devuelve el valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME en formato string. string VolumeDescription( const int val // valor ) const Parámetros val [in] Valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME. Valor devuelto El valor de la enumeración ENUM_APPLIED_VOLUME en formato string. PriceDescription AddToChart