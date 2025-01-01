- FreeMode
Shutdown
Borra el array con un array totalmente exento de memoria (sin elementos).
|
bool Shutdown()
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si ocurre algún error.
Nota
Si la gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los elementos borrados se libera.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CArrayObj::Shutdown()