Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjShutdown 

Shutdown

Borra el array con un array totalmente exento de memoria (sin elementos).

bool  Shutdown()

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si ocurre algún error.

Nota

Si la gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los elementos borrados se libera.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- libera el array
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Error al liberar");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }