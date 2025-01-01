Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCIndicatorBufferResize HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart BufferResize Establece el tamaño del búfer del indicador. virtual bool BufferResize( const int size // tamaño ) Parámetros size [in] Nuevo tamaño del búfer. Valor devuelto true — si se ejecuta correctamente, false — en caso contrario. Nota Todos los búferes del indicador tienen el mismo tamaño. Create BarsCalculated