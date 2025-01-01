DocumentaciónSecciones
Establece el tamaño del búfer del indicador.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // tamaño
   )

Parámetros

size

[in]  Nuevo tamaño del búfer.

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false — en caso contrario.

Nota

Todos los búferes del indicador tienen el mismo tamaño.