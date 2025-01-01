CiAO
La clase CiAO está diseñada para utilizar el indicador técnico Awesome Oscillator (Oscilador Impresionante).
Descripción
La clase CiAO proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Awesome Oscillator.
Declaración
class CiAO: public CIndicator
Título
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Jerarquía de herencia
CiAO
Métodos de la clase
Métodos de creación
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription