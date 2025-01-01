CiChaikin
La clase CiChaikin está diseñada para utilizar el indicador técnico Oscilador Chaikin.
Descripción
La clase CiChaikin proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Oscilador Chaikin.
Declaración
class CiChaikin: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Jerarquía de herencia
CiChaikin
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación de la MA rápida
Devuelve el periodo de promediación de la MA lenta
Devuelve el método de promediación
Devuelve el tipo de precio a aplicar
Métodos de creación
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription