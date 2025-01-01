CiTriX
La clase CiTriX está diseñada para utilizar el indicador técnico Oscilador Media Móvil Exponencial Triple.
Descripción
La clase CiTriX proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Oscilador Media Móvil Exponencial Triple.
Declaración
|
class CiTriX: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiTriX
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo de promediación
|
Devuelve el tipo de precio a aplicar
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento de búfer
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription