CiSAR
La clase CiSAR está diseñada para utilizar el indicador técnico Stop Parabólico y Sistema Inverso.
Descripción
La clase CiSAR proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Stop Parabólico y Sistema Inverso.
Declaración
class CiSAR: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Jerarquía de herencia
CiSAR
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el paso del aumento de velocidad
Devuelve el coeficiente del precio siguiente
Métodos de creación
|
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription