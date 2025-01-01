DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendenciaCiSAR 

CiSAR

La clase CiSAR está diseñada para utilizar el indicador técnico Stop Parabólico y Sistema Inverso.

Descripción

La clase CiSAR proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Stop Parabólico y Sistema Inverso.

Declaración

   class CiSAR: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiSAR

Métodos de la clase

Atributos

 

SarStep

Devuelve el paso del aumento de velocidad

Maximum

Devuelve el coeficiente del precio siguiente

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Main

Devuelve el elemento de búfer

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription