DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjFreeMode 

FreeMode

Obtiene la bandera de gestión de memoria.

bool  FreeMode() const

Valor devuelto

Bandera de gestión de memoria.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::FreeMode()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- obtiene la bandera
   bool array_free_mode=array.FreeMode();
   //--- borra el array
   delete array;
  }