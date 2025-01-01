DocumentaciónSecciones
Carga los datos del archivo.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Manejador del archivo
   )

Parámetros

file_handle

[in] Manejador del archivo binario previamente abierto con la función FileOpen (...)

Valor devuelto

true - si se completa correctamente, false - si hay algún error.

Nota

Cuando se lee el archivo para crear los elementos del array se llama al método CArrayObj::CreateElement(int).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::Load(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        file_handle;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array!=NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- abrir archivo
   file_handle=FileOpen("MiArchivo.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!array.Load(file_handle))
        {
         //--- error al cargar el archivo
         printf("Error al cargar el archivo: %d!",GetLastError());
         delete array;
         FileClose(file_handle);
         //---
         return;
        }
      FileClose(file_handle);
     }
   //--- utilizar los elementos del array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }