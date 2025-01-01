DocumentaciónSecciones
CiATR

La clase CiATR está diseñada para utilizar el indicador técnico Average True Range (Rango Medio Verdadero).

Descripción

La clase CiATR proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Average True Range (Rango Medio Verdadero).

Declaración

   class CiATR: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiATR

Métodos de la clase

Atributos

 

MaPeriod

Devuelve el periodo de promediación

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Main

Devuelve el elemento de búfer

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription