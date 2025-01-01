CiMFI

La clase CiMFI está diseñada para utilizar el indicador técnico Índice de Flujo de Dinero.

Descripción

La clase CiMFI proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Índice de Flujo de Dinero.

Declaración

class CiMFI: public CIndicator

Título

#include <Indicators\Volumes.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayObj CSeries CIndicator CiMFI

Métodos de la clase

Atributos MaPeriod Devuelve el periodo de promediación Applied Devuelve el tipo de volumen a aplicar Métodos de creación Create Crea el indicador Métodos de acceso a los datos Main Devuelve el elemento de búfer Entrada/salida virtual Type Devuelve el identificador de tipo del objeto