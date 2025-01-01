CiCCI
La clase CiCCI está diseñada para utilizar el indicador técnico Commodity Channel Index (Índice del Canal de Productos).
Descripción
La clase CiCCI proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Commodity Channel Index (Índice del Canal de Productos).
Declaración
class CiCCI: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Jerarquía de herencia
CiCCI
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación
Devuelve el tipo de precio a aplicar
Métodos de creación
|
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription