CiAMA
La clase CiAMA está diseñada para utilizar el indicador técnico Media Móvil Adaptativa.
Descripción
La clase CiAMA proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Media Móvil Adaptativa.
Declaración
class CiAMA: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Jerarquía de herencia
CiAMA
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación
Devuelve el período de promediación de la EMA rápida
Devuelve el período de promediación de la EMA lenta
Devuelve el desplazamiento horizontal
Devuelve el tipo de precio a aplicar
Métodos de creación
|
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription