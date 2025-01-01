DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

CiWPR

La clase CiWPR está diseñada para utilizar el indicador técnico Rango Porcentual de Williams.

Descripción

La clase CiWPR proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Rango Porcentual de Williams.

Declaración

   class CiWPR: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Oscilators.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiWPR

Métodos de la clase

Atributos

 

CalcPeriod

Devuelve el periodo de cálculo

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Main

Devuelve el elemento de búfer

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription