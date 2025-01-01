CiWPR
La clase CiWPR está diseñada para utilizar el indicador técnico Rango Porcentual de Williams.
Descripción
La clase CiWPR proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Rango Porcentual de Williams.
Declaración
|
class CiWPR: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiWPR
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo de cálculo
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento de búfer
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription