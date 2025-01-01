InsertArray

Inserta un array de elementos de otro array a partir de la posición especificada.

bool InsertArray(

const CArrayObj* src,

int pos

)

Parámetros

src

[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayObj con los elementos fuente a insertar.

pos

[in] Posición a insertar en el array

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden insertar.

Nota

Ver: CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Ejemplo: