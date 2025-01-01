DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCIndicatorMinimum 

Minimum

Devuelve el índice del elemento mínimo del búfer en el intervalo especificado.

int  Minimum(
   const int  buffer_num,     // número del búfer
   const int  start,          // índice de inicio
   const int  count           // número de elementos
   ) const

Parámetros

buffer_num

[in]  Número de búfer donde buscar el valor.

start

[in]  Índice de inicio de la búsqueda.

count

[in]  Número de elementos a buscar.

Valor devuelto

Índice del elemento mínimo del búfer en el intervalo especificado.