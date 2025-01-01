DocumentaciónSecciones
CArray

CArray es la clase base de los arrays dinámicos de variables.

Descripción

La clase CArray permite trabajar con arrays dinámicos de variables, gestionar la memoria, ordenar los elementos, así como trabajar con archivos.

Declaración

   class CArray : public CObject

Título

   #include <Arrays\Array.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

Descendientes directos

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Métodos de la clase

Atributos

 

Step

Obtiene el tamaño del incremento de paso del array.

Step

Establece el tamaño del incremento del array

Total

Obtiene el número de elementos del array

Available

Obtiene el número de elementos libres disponibles en el array sin asignación de memoria adicional

Max

Obtiene el tamaño máximo posible del array sin asignación de memoria adicional

IsSorted

Indica si el array está ordenado según la opción especificada

SortMode

Obtiene el modo de ordenación del array

Métodos de reinicio

 

Clear

Borra todos los elementos del array sin liberar memoria

Métodos de ordenación

 

Sort

Ordena el array con la opción especificada

Entrada/salida

 

virtual Save

Guarda los datos del array en el archivo

virtual Load

Carga los datos en el array a partir del archivo

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 