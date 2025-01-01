CArray

CArray es la clase base de los arrays dinámicos de variables.

Descripción

La clase CArray permite trabajar con arrays dinámicos de variables, gestionar la memoria, ordenar los elementos, así como trabajar con archivos.

Declaración

class CArray : public CObject

Título

#include <Arrays\Array.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray Descendientes directos CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Métodos de la clase

Atributos Step Obtiene el tamaño del incremento de paso del array. Step Establece el tamaño del incremento del array Total Obtiene el número de elementos del array Available Obtiene el número de elementos libres disponibles en el array sin asignación de memoria adicional Max Obtiene el tamaño máximo posible del array sin asignación de memoria adicional IsSorted Indica si el array está ordenado según la opción especificada SortMode Obtiene el modo de ordenación del array Métodos de reinicio Clear Borra todos los elementos del array sin liberar memoria Métodos de ordenación Sort Ordena el array con la opción especificada Entrada/salida virtual Save Guarda los datos del array en el archivo virtual Load Carga los datos en el array a partir del archivo