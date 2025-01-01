CArray
CArray es la clase base de los arrays dinámicos de variables.
Descripción
La clase CArray permite trabajar con arrays dinámicos de variables, gestionar la memoria, ordenar los elementos, así como trabajar con archivos.
Declaración
|
class CArray : public CObject
Título
|
#include <Arrays\Array.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CArray
Descendientes directos
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Obtiene el tamaño del incremento de paso del array.
|
Establece el tamaño del incremento del array
|
Obtiene el número de elementos del array
|
Obtiene el número de elementos libres disponibles en el array sin asignación de memoria adicional
|
Obtiene el tamaño máximo posible del array sin asignación de memoria adicional
|
Indica si el array está ordenado según la opción especificada
|
Obtiene el modo de ordenación del array
|
Métodos de reinicio
|
|
Borra todos los elementos del array sin liberar memoria
|
Métodos de ordenación
|
|
Ordena el array con la opción especificada
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Guarda los datos del array en el archivo
|
virtual Load
|
Carga los datos en el array a partir del archivo