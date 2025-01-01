- Handle
Maximum
Devuelve el índice del elemento máximo del búfer en el intervalo especificado.
int Maximum(
Parámetros
buffer_num
[in] Número de búfer donde buscar el valor.
start
[in] Índice de inicio de la búsqueda.
count
[in] Número de elementos a buscar.
Valor devuelto
Índice del elemento máximo del búfer en el intervalo especificado.