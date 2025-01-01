AssignArray

Copia los elementos de otro array.

bool AssignArray(

const CArrayObj* src

)

Parámetros

src

[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayObj - elementos fuente a copiar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden copiar.

Nota

Si el array receptor AssignArray no está vacío, todos sus elementos serán eliminados; y si la bandera de gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los ítemes borrados se libera. El array receptor es una copia exacta del array fuente. Para más información consultar CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Ejemplo: