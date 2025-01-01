DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjAssignArray 

AssignArray

Copia los elementos de otro array.

bool  AssignArray(
   const CArrayObj*  src      // Puntero a la fuente
   )

Parámetros

src

[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayObj - elementos fuente a copiar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden copiar.

Nota

Si el array receptor AssignArray no está vacío, todos sus elementos serán eliminados; y si la bandera de gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los ítemes borrados se libera. El array receptor es una copia exacta del array fuente. Para más información consultar CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- crea el array fuente
   CArrayObj *src=new CArrayObj;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      delete array;
      return;
     }
   //--- reiniciar la bandera
   src.FreeMode(false);
   //--- llenar el array fuente
   //--- . . .
   //--- asignar otro array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Error en la asignación del array");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- los arrays son idénticos
   //--- borrar el array fuente sin elementos
   delete src;
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }