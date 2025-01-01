- FreeMode
AssignArray
Copia los elementos de otro array.
bool AssignArray(
Parámetros
src
[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayObj - elementos fuente a copiar.
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden copiar.
Nota
Si el array receptor AssignArray no está vacío, todos sus elementos serán eliminados; y si la bandera de gestión de memoria está activada, la memoria utilizada en los ítemes borrados se libera. El array receptor es una copia exacta del array fuente. Para más información consultar CArrayObj::AddArray(const CArrayObj*).
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayObj::AssignArray(const CArrayObj*)