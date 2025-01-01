- FreeMode
CompareArray
Compara el array con otro array.
bool CompareArray(
Parámetros
src
[in] Puntero a una instancia de la clase CArrayObj que contiene los elementos fuente para realizar la comparación.
Valor devuelto
true si los arrays son iguales, false - si no lo son.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayObj::CompareArray(const CArrayObj*)