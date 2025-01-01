- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Insert
Inserta un elemento en el array en la posición especificada.
bool Insert(
Parámetros
element
[in] Valor del elemento a insertar en el array
pos
[in] Posición a insertar en el array
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede insertar.
Nota
El elemento no se añade al array si el valor no es un puntero válido (tal como NULL).
Ejemplo:
//--- ejemplo de CArrayObj::Insert(CObject*,int)