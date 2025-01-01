CiADXWilder
La clase CiADXWilder está diseñada para utilizar el indicador técnico Average Directional Index (Índice Direccional Medio) de Welles Wilder.
Descripción
La clase CiADXWilder proporciona métodos para la creación y el acceso a los datos del indicador Average Directional Index (Índice Direccional Medio) de Welles Wilder.
Declaración
class CiADXWilder: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Trend.mqh>
Jerarquía de herencia
CiADXWilder
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación
Métodos de creación
|
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea principal
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea +DI
Devuelve el elemento del búfer de la línea -DI
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription