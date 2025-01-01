DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayMax 

Max

Obtiene el tamaño máximo posible del array sin redistribución de memoria.

int  Max() const

Valor devuelto

El tamaño máximo posible del array sin redistribución de memoria.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArray::Max()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- comprobar tamaño máximo
   int max=array.Max();
   //--- utiliza el array
   //--- ...
   //--- borra el array
   delete array;
  }