Max

Obtiene el tamaño máximo posible del array sin redistribución de memoria.

int Max() const

Valor devuelto

El tamaño máximo posible del array sin redistribución de memoria.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArray::Max()
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
//---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
//--- comprobar tamaño máximo
   int max=array.Max();
//--- utiliza el array
//--- ...
//--- borra el array
   delete array;
  }