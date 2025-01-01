CiBearsPower
La clase CiBearsPower está diseñada para utilizar el indicador técnico Bears Power (Poder de los Osos).
Descripción
La clase CiBearsPower proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Bears Power (Poder de los Osos).
Declaración
class CiBearsPower: public CIndicator
Título
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Jerarquía de herencia
CiBearsPower
Métodos de la clase
Atributos
Devuelve el periodo de promediación
Métodos de creación
|
Crea el indicador
Métodos de acceso a los datos
|
Devuelve el elemento de búfer
Entrada/salida
|
virtual Type
Devuelve el identificador de tipo del objeto
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription