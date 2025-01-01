DocumentaciónSecciones
Refresh

Actualiza los datos del indicador. Se recomienda llamar al método antes de utilizar GetData().

virtual void  Refresh(
   int  flags=OBJ_ALL_PERIODS      // banderas
   )

Parámetros

flags=OBJ_ALL_PERIODS

[in]  Banderas de actualización del período de tiempo.