Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjSearchGreat 

SearchGreat

Busca el elemento de más muestras en el array ordenado.

int  SearchGreat(
   CObject*  element      // Muestra
   ) const

Parámetros

element

[in] El elemento muestra a buscar en el array.

Valor devuelto

La posición del elemento encontrado, si se ejecuta correctamente, -1 si el ítem no se encuentra.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::SearchGreat(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- ordena el array
   array.Sort();
   //--- crea la muestra
   CObject *sample=new CObject;
   if(sample==NULL)
     {
      printf("Error al crear la muestra");
      delete array;
      return;
     }
   //--- establece los atributos de la muestra
   //--- . . .
   //--- busca el elemento
   if(array.SearchGreat(sample)!=-1) printf("Elemento encontrado");
   else                              printf("Elemento no encontrado");
   //--- borra el array
   delete array;
  }