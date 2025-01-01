CiAlligator
La clase CiAlligator está diseñada para utilizar el indicador técnico Alligator.
Descripción
La clase CiAlligator proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Alligator.
Declaración
|
class CiAlligator: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiAlligator
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo de promediación de la línea Mandíbula (Jaws)
|
Devuelve el desplazamiento horizontal de la línea de la mandíbula
|
Devuelve el periodo de promediación de la línea Dientes (Teeths)
|
Devuelve el desplazamiento horizontal de la línea de los dientes
|
Devuelve el periodo de promediación de la línea Labios (Lips)
|
Devuelve el desplazamiento horizontal de la línea de los dientes
|
Devuelve el método de promediación
|
Devuelve el tipo de precio a aplicar
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea Mandíbula (Jaws)
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea Dientes (Teeths)
|
Devuelve el elemento del búfer de la línea Labios (Lips)
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription