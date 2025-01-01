DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCIndicatorDeleteFromChart 

DeleteFromChart

Borra el indicador del gráfico.

bool  DeleteFromChart(
   const long  chart,     // ID del gráfico
   const int  subwin      // subventana del gráfico
   )

Parámetros

chart

[in]  ID del gráfico.

subwin

[in]  Subventana del gráfico.

Valor devuelto

true — si se ejecuta correctamente, false en caso de error.