DeleteFromChart Borra el indicador del gráfico. bool DeleteFromChart( const long chart, // ID del gráfico const int subwin // subventana del gráfico ) Parámetros chart [in] ID del gráfico. subwin [in] Subventana del gráfico. Valor devuelto true — si se ejecuta correctamente, false en caso de error. AddToChart CIndicators