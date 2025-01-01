DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayObjShift 

Shift

Mueve el ítem de una determinada posición según el desplazamiento especificado.

bool  Shift(
   int  pos,       // Posición
   int  shift      // Desplazamiento
   )

Parámetros

pos

[in] Posición del elemento desplazado

shift

[in] El valor del desplazamiento (positivo y negativo).

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el ítem no se puede mover.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayObj::Shift(int,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- desplaza el elemento
   if(!array.Shift(10,-5))
     {
      printf("Error de desplazamiento");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }