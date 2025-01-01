CiVIDyA
La clase CiVIDyA está diseñada para utilizar el indicador técnico Índice Variable de Media Dinámica.
Descripción
La clase CiVIDyA proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Índice Variable de Media Dinámica.
Declaración
|
class CiVIDyA: public CIndicator
Título
|
#include <Indicators\Trend.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CiVIDyA
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Devuelve el periodo de Momentum
|
Devuelve el periodo de promediación de la EMA
|
Devuelve el desplazamiento horizontal
|
Devuelve el tipo de precio a aplicar
|
Métodos de creación
|
|
Crea el indicador
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Devuelve el elemento de búfer
|
Entrada/salida
|
|
virtual Type
|
Devuelve el identificador de tipo del objeto
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Métodos heredados de la clase CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Métodos heredados de la clase CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Métodos heredados de la clase CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription