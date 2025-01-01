DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendenciaCiVIDyA 

CiVIDyA

La clase CiVIDyA está diseñada para utilizar el indicador técnico Índice Variable de Media Dinámica.

Descripción

La clase CiVIDyA proporciona métodos para la creación, configuración y acceso a los datos del indicador Índice Variable de Media Dinámica.

Declaración

   class CiVIDyA: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiVIDyA

Métodos de la clase

Atributos

 

CmoPeriod

Devuelve el periodo de Momentum

EmaPeriod

Devuelve el periodo de promediación de la EMA

IndShift

Devuelve el desplazamiento horizontal

Applied

Devuelve el tipo de precio a aplicar

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Main

Devuelve el elemento de búfer

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription