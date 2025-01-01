Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresClases baseCIndicatorPriceDescription HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart PriceDescription El método devuelve el valor de la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE en formato string. string PriceDescription( const int val // valor ) const Parámetros val [in] Valor de la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE. Valor devuelto El valor de la enumeración ENUM_APPLIED_PRICE en formato string. MethodDescription VolumeDescription