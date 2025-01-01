DocumentaciónSecciones
CiBands

La clase CiBands está diseñada para utilizar el indicador técnico Bollinger Bands®.

Descripción

La clase CiBands proporciona métodos de creación y acceso a los datos del indicador Bollinger Bands®.

Declaración

   class CiBands: public CIndicator

Título

   #include <Indicators\Trend.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiBands

Métodos de la clase

Atributos

 

MaPeriod

Devuelve el periodo de promediación

MaShift

Devuelve el desplazamiento horizontal

Deviation

Devuelve la desviación

Applied

Devuelve el tipo de precio a aplicar

Métodos de creación

 

Create

Crea el indicador

Métodos de acceso a los datos

 

Base

Devuelve el elemento del búfer de la línea base

Upper

Devuelve el elemento del búfer de la línea superior

Lower

Devuelve el elemento del búfer de la línea inferior

Entrada/salida

 

virtual Type

Devuelve el identificador de tipo del objeto

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos heredados de la clase CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos heredados de la clase CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription